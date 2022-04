Julie FERRARA

Assistante en ressources humaines pendant 5 ans, j'ai évolué vers un poste de chargée de mission RH, puis récemment vers un poste de chargée de développement RH. A travers ces postes, j'ai participé à la création du service au sein de mon entreprise, et contribue chaque jour à son développement par ma force de proposition, ma motivation et mon esprit d'équipe.

Mon autonomie m'a permis d'apporter une plus-value à mon poste lors de sa création, et me permet aujourd'hui de venir en soutien sur la gestion courante de l'administration du personnel ainsi que de participer à d'autres items de la fonction RH.

Mon implication et mon professionnalisme m'ont permis d'accompagner l'évolution de mon entreprise (250 salariés fin 2009 contre 700 fin 2014 et 1800 personnes fin 2018)



Mes compétences :

Force de proposition

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Organisée

Polyvalente

Contentieux

Relation OPCA

Gestion des ressources humaines

Rigueur

Accompagnement RH

Gestion du personnel

Adaptation

Gestion administrative

Bureautique

Gestion multi sites