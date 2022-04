Julie FERRIER

Bloggueuse quotidienne, je suis une jeune femme dynamique, ponctuelle, discrète au besoin, perfectionniste, patiente et pédagogue.



Diplômée en informatique de gestion, ma polyvalence m'a conduite à également exercer les fonctions de traductrice (anglais, espagnol, français) et de formatrice.



Je cherche aujourd'hui des partenaires et des sponsors pour divers projets, idéalement des personnes partageant les mêmes valeurs que moi, à savoir :

- l'entraide

- l'envie de transmettre les connaissances

- l'ouverture d'esprit et l'absence de préjugés.



Pour moi, l'accès à l'information ne distingue pas les riches des pauvres, les cultures, les origines.

Tout le monde doit pouvoir apprendre si la motivation est présente.



Mes compétences :

Espagnol

Management

Webmastering / SEO

WebDesign

Anglais

Référencement web

Traduction

JQuery

PHP / MYSQL

Intégration HTML / CSS / Javascript

Webmastering

Conception web

Php

Conduite de projet

Intégration

Mysql

Zurb Foundation (framework front full responsive)