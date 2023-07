Sophie BATAILLE

Notre société est en pleine mutation : transformation digitale, relations humaines, hiérarchie, management, comportements, environnement...



Cette transformation est profonde. Nous sommes en train de repenser notre société pour construire le monde de demain.



Cette période particulièrement complexe et difficile est aussi incroyablement riche et créatrice d'opportunités et de valeurs.



Après dix ans dans la communication, 6 ans dans le digital, dans des agences de tailles et de types variés, je suis prête à relever de nouveaux défis.



Je souhaite participer activement, positivement et durablement au changement. Je souhaite faire de l'impact.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet multimédia

Communication

Digital

Marketing

Multimedia

Networking

Social networking

Web

Gestion de projet

Adobe Photoshop