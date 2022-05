Marie-Claude BÉLIER

Depuis une dizaine d'années, j'interviens sur des projets web combinant des problématiques de référencement et de gestion de contenu (annuaires, sites e-commerces, sites web en refonte ou en création...).



Sensible aux problématiques de réemploi, et dans l'optique d'une reconversion professionnelle, je me suis investie au cours des deux dernières années dans un projet d'entrepreneuriat social visant au réemploi de matériaux issus des activités industrielles et artisanales locales. A la suite d'une formation de six mois et d'un stage en ressourcerie, j'ai participé à la création de l'association REPA'AR (REssourcerie du PAys de l'ARbresle) en novembre 2016.



Je poursuis aujourd'hui mon projet en parallèle de ma recherche d'emploi que je cible à la fois sur la gestion de contenu web (en tant que chargée de publication, content manager, webmestre éditorial, chargée de communication online...) et sur le développement de projet associatif (en tant que chargée de mission).



Mes compétences :

SEO

Rédaction web

Content Management System

Gestion de contenu