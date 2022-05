Nicolas ILINSKI

Directeur de Création d'expertise à 360°, UX Designer et Photographe indépendant.

Fort de 16 années d'expérience en agences, chez l'annonceur et en free-lance.

Spécialisé en design d'applications smartphones et tablettes (iPhone, iPad, Androïd) et identité visuelle globale. Solide expérience de l'édition, du packaging et de l'impression (supports de communication, conseil et suivi de fabrication).

Gestion de projet de A à Z, du brief à la livraison.

Grande qualité relationnelle et très bonne analyse des besoins clients.

Conseil en stratégie de communication.

Qualité de management d'équipes.

Très grande souplesse et réactivité.

Egalement photographe professionnel : direction photo, shooting, reportage, retouche, recherche iconographique.



Mes compétences :

Design

Réactivité

Créativité

Chaîne graphique

User interface design

Identité visuelle

Graphisme

Direction artistique

Design graphique

Photographie

Conception

Web design