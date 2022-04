Julie FERRY

Prête à relever les challenges, j’aspire à évoluer dans la gestion de projets et le management d’équipe tout en prenant part à la transition énergétique.



Double formation : Ingénieure Agronome « Territoires et Environnement » et Master II Entrepreneuriat et Management IAE-Lyon - Anglais Courant - Pilotage de projets pluridisciplinaires dans le secteur du Développement Durable et des Energies Renouvelables - Echange permanent avec d’autres experts (réseaux, associations, entreprises) pour un savoir et une expertise continus - Capacité d’analyse et de synthèse - Esprit fédérateur et décisionnaire - Culture orientée résultats et performance - Autonomie, rigueur, dynamisme - Excellent relationnel - Goût pour le travail d’équipe et le management de projets



Toujours à l'écoute de nouveaux défis!



Mes compétences :

Diplomatie

Ouverture d'esprit

Autonome

Volontaire

Capacité d'adaptation et d'apprentissage

Organisé

Microsoft Office

Alfresco

Salesforce

SIG