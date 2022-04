Benoît PROST

Responsable de zone Export Europe du Nord pour la filiale sacs du groupe Gascogne.



Double-formation :

1. Ingénieur Agroalimentaire ISARA-Lyon // spécialisation Gestion de l'Innovation

2. Master Food Identity == > Valorisation des produits de terroirs en Europe (Master of Sciences labelisé Erasmus Mundus par l'UE).



Connaissances :

- Milieu Agricole & enjeux mondiaux;

- Labels de Qualité et des IG au niveau européen;

- Vision élargie des produits de terroir en Europe;

- Analyse Sensorielle;

- Marketing des produits alimentaires de Terroir (régionaux, typiques, locaux)

- Gestion de filière - d'ODG.

- Systèmes de management de la qualité.



Compétences :

- Prospection grand export;

- Autonomie commerciale;

- Réglementation INCO;

- Démarche d'agrément Export;



Mes compétences :

Filières Qualité

Industrie agroalimentaire

Management de la qualité

Terroir et gastronomie

Grande Distribution

Label rouge

Management de projet

Marketing