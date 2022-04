Julie FILLIOL

Spécialisée en immobilier d'entreprise depuis plus de 10 ans, iPro vous propose un accompagnement personnalisé et de proximité dans votre recherche de bureaux, activités/entrepôts, locaux commerciaux, terrains... de Marseille à Toulon.



Compétents dans tous les domaines immobilier, nous vous proposons également de prendre en charge votre gestion, syndic et opérations de promotion immobilière.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Promotion immobilière

Syndic

Gestion

Transaction

Marseille

Gémenos

Aubagne

La Penne sur Huveaune

Toulon

La Ciotat