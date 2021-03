Raymond VITALIEN

Mes expériences dans la vente, surtout comme commercial terrain m'ont fait gagner en maturité et en assurance. Plutôt que de chercher à vendre à tout prix mes produits, je privilégie l'écoute du client afin de satisfaire au mieux ses besoins. Je reste persuadé q'un client heureux demeure fidèle sur le long terme. J'ambitionne de faire carrière dans l'immobilier.

Passionné par la Bourse(actions,dérivés,avec ou sans levier) et le FOREX (Devises), j'ai développé des stratégies de trading automatisée. Robots(FGT,Overdrive) gérant des comptes via la plateforme MT4 / VPS. Activité risquée à cause de l'effet de levier et de l'hyper volatilité des marchés liée aux diverses crises (subprimes,dettes souveraines).

Cette approche pratique m'a apporté des connaissances sur la macroéconomie financière et ses incidences sur les taux de nos crédits(emprunt immobilier)



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation immobilière

Marketing

Négociation

Cosmétique

Management

Formation