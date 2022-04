Julie FONTAINE

Après 4 années d'expérience dans le groupe Havas, a l'achat d'espace affichage et presse locale, j'ai intégré le groupe Publicis en 2006 pour m'occuper principalement de la presse régionale.

Je suis actuellement en charge de l'ensemble de l'achat presse régionale et conseil sur les marques des 3 entités Zenithmédia, Optimedia et Starcom.

Mes principaux clients sont : Groupe Mousquetaires, Groupe Richemont, Toyota, Nestlé, BPCE, Honda, Sanofi, le Conseil Régional d'IDF, H&M, Lactalis, Loréal...



Mes compétences :

Achat

Média

Négociation

Presse

Publicité