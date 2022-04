Julie LOUART

Je suis une personne dynamique, volontaire et très ouverte d'esprit. Je possède une très grande capacité d'assimilation, et j'aime développer sans cesse mes domaines de compétences. J'apprécie particulièrement d'effectuer des tâches diverses et variées, et ne supporte pas la monotonie et la répétition.



J'éprouve le besoin d'être en contact au quotidien avec des clients ainsi que des collègues, ce qui ne m'empêche pas de savoir évoluer et travailler de façon autonome. Ainsi, je sais prendre des décisions par moi-même, et ne pas attendre que l'on me donne des directives. Néanmoins je reste respectueux de la hiérarchie et des consignes de travail ou objectifs qui me sont transmis.



Enfin, je suis à même de prendre le leadership d'une équipe, tout en étant parfaitement à l'écoute de mes collaborateurs.