Romain GERBE

En phase de reconversion avec l'institution militaire, je recherche un emploi dans le transport de voyageurs (titulaire du permis D) ou conduite de poids lourds dans le domaine du TP ou de l'environnement mais reste à l'écoute d'autres opportunités.



Si vous recherchez un collaborateur motivé, rigoureux, disponible et doté de très bonnes facultés d'adaptation, je suis certainement la personne dont vous avez besoin.



Aussi, n'hésitez pas à me contacter pour connaître les aides dont je pourrais vous faire bénéficier pour mon recrutement.



Mes compétences :

Entretenir du matériel, des engins et véhicules

Travailler en équipe

Respecter des horaires

Travailler avec l'outil informatique

Conduire des engins de manutention

Assumer des responsabilités

Organiser le travail quotidien et autres activités

Mettre en oeuvre des moyens de lutte incendie

Travailler habilement avec les mains

Gérer des litiges/conflits

Surveiller et proteger des sites

Réaliser toutes les opérations de magasinage

Travailler en autonomie

Conduire des vehicules de transport en commun