Julie FOUASSIER

Riche de mes expériences variées, je garde une sensibilité particulière au monde des spiritueux de par mes origines Charentaises. Polyvalente et déterminée, mes compétences sont très complémentaires sur le plan technique (conduite viti-vinicole, gestion de cave, traçabilité, analyse sensorielle ...) et scientifique (analyses vins et spiritueux, interprétation, mise en place protocoles expérimentaux ...). J'ai également été formée au volet amélioration environnementale, gestion des déchets et effluents viti-vinicoles et aux exigences de la certification HVE.



Mes compétences :

Management

Biologie végétale

Oenologie

Etude technique

Agriculture biologique

Dégustation spiritueux et vins

Distillation Charentaise

Vinification

Gestion production viticole

Contrôle qualité

Analyse sensorielle

Normes environnementales