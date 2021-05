Damien CAILLON

Natif de la région du Cognac et désirant de m'investir pour ce nectar, j'ai intégré depuis 2014 la plus ancienne des grandes maisons de Cognac.



Cette organisation de notoriété me permet de développer les compétences nécessaires à l'univers de ce spiritueux mais également de tisser un réseau essentiel au sein de l'AOC Cognac.



Je suis heureux d'avoir intégré cette grande maison qui me donne toute l'expérience et la rigueur indispensable des eaux-de-vie de Cognac.

Je suis également très fier d'être devenu un ambassadeur Martell !



Mes compétences :

Membres du comité de dégustation de la maison Martel

Conseils et analyses des vins et spiritueux

Dégustation de vins et spiritueux

Maitrise du pack Office Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Access et Teams