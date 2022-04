Julie FOUCHER

Avec 14 années d'expérience dans le tourisme, spécialisée dans le tourisme d'aventure, j'ai évolué et exploré les différentes facettes du "métier": logistique, organisation, conception, commercialisation, vente, gestion..



Je possède ainsi une vision globale me permettant de comprendre les besoins et problématiques de chacun de mes interlocuteurs et d'apporter des solutions adaptées.





Mes compétences :

Commercial

Conseil

Conception

Développement durable

Gestion de projet

International

Logistique

Management

Négociation

Relation client

Rédaction

Tourisme

Vente

Voyages