Julie FREITAS

Je détiens un diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en Analyses de Biologie Médicale. Facilement adaptable, j’ai l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation et des responsabilités. Ces qualités étant entretenues au quotidien grâce au sport que je pratique. Je suis disposée à apprendre davantage.



Je détiens mon certificat de capacité au prélèvement sanguin.



Déjà en poste, je suis ouverte à toute proposition concernant un poste en laboratoire privé (indépendant, clinique) ou public (hôpital) mais toujours dans une zone ne dépassant pas 40min autour de Donzenac/Brive.



Assurer un poste de nuit comme de jour est un défi que j'aimerai relever. Lors de mes stages je me suis concentrée sur les domaines de la bactériologie, hématologie et dépôt de sang (groupes sanguins, RAI, panel, cross match), ainsi que sur la spermiologie.



J'aimerai me spécialiser en spermiologie car c'est un domaine qui est en pleine évolution, tant au niveau techniques d'analyses que système qualité. C'est également très enrichissant intellectuellement et professionnellement, puisque l'on va chercher a aider les couples en difficulté de procréation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Hexalis

Kalilab