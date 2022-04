Julie FROIDEFOND

Jeune Diplômée à la recherche de nouveaux défis à relever.



Avec un sens du contact prononcé, j’ai développé mes capacités relationnelles lors de mes précédentes expériences professionnelles. Particulièrement à l’aise avec l’élaboration de plan de communication, j’ai déjà participé activement à la mise en place de campagnes publicitaires ainsi qu’à la création et à la mise en fonction de contenus de communication interne et externe.



Passionnée par l'art contemporain, je suis également quelqu'un de très créatif, réalisant des œuvres personnelles en peinture et autres arts graphiques. Curieuse et enthousiaste, j’aime les challenges et je recherche aujourd’hui un poste où je pourrais évoluer et me surpasser chaque jour.



Mes compétences :

Microoft Office

Adobe InDesign CS5

Adobe Photoshop