Julie FURLAN

Diplômée d'un Master en Sociologie et ayant un goût prononcé pour le service public, j'ai pu développer des compétences en matière d'études quantitatives et qualitatives, en statistiques mais aussi rédactionnelles et communicationnelles. Passionnée de sociologie de la santé mentale, je suis cependant ouverte d'esprit et intéressée par d'autres thématiques.



Mes compétences :

Études quantitatives

Rédaction

Travail en équipe

Microsoft Office

Statistiques

Études qualitatives

Communication

Synthèse

Mendeley (gestion bibliographique)