Julie FUVELLE

Pendant 7 années, je me suis investie dans le secteur de l'éducation spécialisée.

Ensuite, j'ai suivi une licence en Sciences du Travail et de la Société mention analyse du travail, psychologie et formation parcours formation adultes pour participer à la formation des travailleurs sociaux.

A ce jour, je suis en formation de Responsable d'Etablissement d'Economie Sociale et je recherche un emploi de responsable de service.

Dynamique, organisée et d'un bon relationnel, je souhaite rejoindre une équipe ambitieuse porteuse de projets.



Mes compétences :

Ingénierie de formation d'adulte

Méthodologie de projet et évaluation

Analyse stratégique et marketing d'un marché