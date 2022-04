Julie GABACH

Pendant près de 5 ans, je suis intervenue en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de grands comptes comme la Société Générale ou encore le Ministère de l’Ecologie. J’ai eu la chance de travailler sur toutes les phases d’un projet SI, depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’au déploiement en passant par le pilotage et la conduite du changement.



De retour sur Bordeaux, j’aspire à un poste à responsabilités me permettant d’allier diversité et rigueur, et de satisfaire mon goût du challenge. Rigoureuse et dotée d’un bon relationnel, j’ai développé à travers mes expériences une forte capacité d’adaptation. Enthousiaste et déterminée, je suis à l’aise pour travailler en équipe comme pour les missions à mener de manière autonome.



Mes compétences :

Assistance au pilotage - PMO

Conduite du changement

Études amont

Recueil des besoins et spécifications

Aide au choix de solution

Homologation de solutions