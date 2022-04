Claire GABACH

Bonjour,



Etudiante à l'école de commerce de Nancy, ICN Business School, j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing et plus particulièrement dans le milieu de la distribution.



Après avoir découvert l'univers de la grande distribution grâce à un stage en tant que category manager chez Auchan Luxembourg, et un stage en tant que chef de secteur GMS,j'occupe actuellement le poste d'assistant category Manager Europe pour les marques exclusives skincare chez Sephora.

Cette dernière mission me permet de compléter mes connaissances sur l'univers de la distribution en découvrant les enjeux de la distribution sélective.

Grâce à l’analyse des performances du portefeuille de chaque marque, je participe à l’élaboration du plan de développement du chiffre d’affaire des marques exclusives : participation à l’élaboration des nouveaux lancements et participation au développement d’outils opérationnels pour atteindre objectifs de sell-out (CRM, média, RP, merchandising, animations in store, formation staff, échantillons). En tant qu’interlocutrice entre les marchés, les marques, les services marketing et la supply chain, j’assure le suivi opérationnel des marques exclusives sur chacun des marchés européens.

Cette mission me permet d’avoir une vision complète de l’univers des cosmétiques, j’interviens dans la globalité du processus de gestion de marque : du plan stratégique au suivi opérationnel. Cette mission m’apprend à travailler en équipe dans un milieu international avec une cinquantaine d’interlocuteurs. Pour résoudre les problèmes opérationnels je dois être réactive, créative et persuasive.





Suite à cette mission au sein de Sephora, j'ai intégré ID. Beauty en tant que responsable grand compte pour la marque Rexaline. Rexaline est une marque de soin exclusive chez Sephora Europe, mon but est de la faire grandir au sein de Sephora Europe.



