Karine GUITARD

Consultante en systèmes d’information Ressources Humaines depuis plus de 7 ans, j'interviens en pilotage ainsi qu'en production sur des missions de conseil en SIRH.



Mes expériences m’ont permis d'acquérir diverses compétences et dans les domaines suivants :

- Pilotage sur des problématiques organisationnelles et fonctionnelles

- Intervention sur de nombreux domaines fonctionnels RH (GA, Paie, GTA, Formation, Gestion des carrières et de la performance, Gestion des compétences, Pilotage RH).

- Intervention sur différents secteurs d’activité (grande distribution, automobile, associatif...)

- Dialogue avec différents niveaux d’acteur (Direction Générale, DRH, MOA, MOE, Intégrateur/Editeur, équipes supports …)



Mes compétences :

SIRH

Ressources Humaines