Julie GACHET

Au fil de mes voyages, j'ai pu acquérir une ouverture d'esprit qui me permet d'avoir un bon relationnel, même avec les étrangers.

J'ai été amenée à voyager seule et me suis surprise moi même par ma capacité à m'adapter et à me débrouiller. Depuis ces expériences, je suis persuadée de vouloir travailler sur la sphère internationale à la fin de mon master.

Je suis une personne de confiance qui aime faire les choses bien et mener à bout ses projets.



Dans le cas où mon profil vous intéresse, mon adresse email est la suivante :

gachet.julie@gmail.com



Mes compétences :

Management

Négociations

Comptabilité

Finance d'entreprise

Fiscalité

Droit du travail

Markerting

Gestion Import-export

Relation international

Sémiologie

Matrice swot

Veille informatique

Réseaux sociaux

Relations clients

Contrôle des coûts

E-reputation

Microsoft Outlook

Communication culturelle

Sondage - Questionnaire

Étude de marché

Microsoft Office

Comportement du consommateur

Assistanat de direction