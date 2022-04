Julie GACHET

Actuellement à la recherche d'une entreprise afin d'effectuer un Master Webmarketing ou Marketing et stratégie commerciale.



Mon souhait est de donner à mon expérience une nouvelle envergure, en intervenant sur un marché exécutant un modèle économique percutant et adapté aux nouveaux modes de consommation.



Grâce à mon parcours professionnel, je sais faire face aux obligations et à l'adaptabilité qu'exige une entreprise dans notre climat actuel.



Passionnée par le commerce et notamment par la stratégie marketing. Ma priorité est la satisfaction client et la promotion des produits et services.



A travers mon parcours j'ai su acquérir de solides compétences:



EN MARKETING:



 Etudes du marché, analyse et présentation



 Réalisation de questionnaires



 Enquêtes de satisfaction



 Etude de flux clients



 Réflexion et aide à la réalisation de supports commerciaux



 Réalisation de supports d’aide à la vente



EN MANAGEMENT:



 Analyse et présentation des résultats d’activités



 Réalisation des plannings collaborateurs et attribution de missions journalières



 Briefing des équipes



 animation de formations



 Recherche et implantation de nouvelles références de produits



 Paramétrage logistique



SUR LE TERRAIN:



 Démarchage téléphonique et commercial



 Elaboration d’un portefeuille client



 Négociation contrat B to B



 Réflexion et mise en place d’un nouveau projet (livraison à domicile)



 Refonte d’un rayon



 Vente assistée





N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint