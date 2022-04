Julie GADREAU

Passionnée depuis l’enfance par la géographie et l’histoire des civilisations ainsi que par les voyages, je décide d’en faire mon métier d’aujourd’hui.





J’ai débuté mon parcours dans le tourisme lors d’une formation de BTS, puis je me suis orientée vers une licence Travel avec l’envie de me spécialiser sur le tourisme de loisirs tout en gardant pour objectif d’apprendre le secteur du tourisme de manière globale.



Rigoureuse, motivée je m’implique entièrement dans ce que j’entreprends. Enfin j’ajouterai que ma particularité réside dans mon expérience d’étudiante d’échange durant une année scolaire au Mexique, d’où je retire, une bonne maîtrise de la langue espagnol, une ouverture d’esprit, de réelles qualités relationnelles ainsi que la capacité à m’adapter facilement à des environnements différents.



Mes compétences :

Sphinx Software

Sabre Travel Network

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Galileo CRS

GDS

Amadeus CRS

Adobe Photoshop