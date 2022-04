Avec plus de deux ans d'expérience comme chargée de missions dans différents secteurs d'activités (cosmétiques, tourisme, immobilier, automobile, énergie), j'ai eu la responsabilité de gérer un large portefeuille de clients/fournisseurs/partenaires internationaux, organiser divers événements, ou encore améliorer l'organisation d'une structure.



Mes différents postes m'ont appris à appréhender les enjeux de la gestion de projet et cerner les leviers d'actions à mettre en place afin d'atteindre les objectifs fixés : optimisation de supports de communication, gestion d'équipes, élaboration de stratégies commerciales et marketing. De plus, j’ai tenu un rôle coordinateur lors du suivi des opérations, la recherche de partenaires et l' accueil de collaborateurs.



Disponible et mobile à l'international, trilingue (Anglais, Portugais, Espagnol), je suis à même d'intervenir sur différentes missions. La diversité de mon parcours en France comme à l'international me confère adaptabilité et aisance relationnelle.



N'hésitez pas à me contacter



Julie GAETANI LISEO

gaetani-liseo.julie @hotmail.fr

+33 (0)7 71 12 14 26



Mes compétences :

Sponsoring

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Gestion de partenariats

Direction de projet

Management commercial

Organisation d'évènements

Dynamics CRM

Gestion de projets internationaux

Suivi clientèle

Accompagnement de projet

SAP

Approvisionnement

Gestion de la relation client

Pilotage des Flux

SAP Sales and Distribution

Gestion de flux