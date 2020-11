En Septembre 2012, j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur en électronique de l'ISEN Toulon puis récemment (Décembre 2015) lors d'une thèse CIFRE au sein de la société STMicroelectronics, j'ai obtenu le grade de docteur de l'université d'Aix Marseille en micro et nanotechnologies.



Mes compétences :

Labview

Microsoft Office 2010

Eagle

Caractérisation électrique

C

Semiconducteurs

C++

Nanotechnologies

Instrumentation

Python

Banc de tests

Electronique

Modélisation