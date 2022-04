Je viens d intégrer le Groupe Ternois Entreprises en tant que Responsable Marketing.

J ai la charge de rendre les sociétés Ternois Fermetures pour les particuliers et M7V pour les professionnels, pertinentes sur leur marché.

Ces sociétés sont spécialisées dans la fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries PVC et Aluminium.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité