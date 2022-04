Julie GALAND

Après des études tournées vers l'univers commercial et marketing j'ai eu l'opportunité d'intégrer la société dans laquelle j'avais effectué mon BTS en alternance.

J'y ai donc tenu le poste d'Assistante de Direction durant ces 4 dernières années.



Une partie administrative liée au fonctionnement global de l'entreprise et une autre plus opérationnelle, chargée de projet Entreprise ainsi que la logistique des événements organisés.



Souriante, énergique, organisée, polyvalente



Mes compétences :

Gestion administrative

Assistanat de direction

Encadrement

Réalisation de devis

Gestion de la relation client

Assistanat commercial

Microsoft office

EBP gestion commerciale

SAP