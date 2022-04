Julie GALLAND

Après des études en commerce, je me suis naturellement réorientée vers l'architecture intérieure.

Cette double compétence à été un réel atout puisqu'elle m'a permis d'intégrer le domaine de la conception sur mesure pendant deux ans. Deux ans durant lesquels j'ai pu acquérir rigueur, dynamisme, adaptabilité et pu développer mon aisance organisationnelle.



"Imaginer, dessiner et concevoir"

Dans un domaine devenu phénomène de société, je me plais à réaliser des projets aux tendances actuelles, toujours en restant au plus proche des attentes d'une clientèle exigeante.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Sketch up

Adobe Photoshop CS6