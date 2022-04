Julie GALLAND

Issue de la génération Y et témoin des grandes révolutions d'usages liées à Internet, je suis une passionnée du monde digital, de son impact sur nos vies et les métiers du Marketing.

Curieuse et adaptable, j'ai eu la chance d'expérimenter la vie a l'étranger, le travail dans des grands groupes mais aussi dans une start-up sur des missions alliant le Marketing stratégique et opérationnel.

Je crois en la richesse qu'apportent les expériences, à l'importance de l'humain, à l'entraide mais aussi à l'efficacité et au travail bien fait.

Diplômée d’un master en Marketing, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité pour aider les entreprises dans leur transition numérique et/ou pour développer de nouveaux projets digitaux.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Prospection

Étude de marché

Marketing

Anglais

Développement produit