Quentin GOUPIL

"Capacité d'adaptation", c'est le terme qui résume mon profil et mon parcours.



Véritable couteau suisse dans mes expériences professionnelles, je mets en pratique ma formation commerciale et marketing pour conquérir, accompagner, fidéliser mes clients.

Mes voyages et expériences professionnelles à l'étranger m'ont permis de comprendre différentes cultures et modes de management, m'obligeant à m'adapter aux personnes comme aux missions.



Aussi bien manager que coéquipier actif, j'aime le travail en équipe, analyser les situations et proposer de nouveaux projets.



Je cherche aujourd'hui à mettre au service des entreprises mon expérience dans l'accompagnement de leurs équipes et des différents changements auxquels elles doivent faire face.



Mon projet: « Être le porte-parole de votre entreprise face à vos équipes et clients.»



Mon éthique: Soigner mes échanges pour des relations durables et stables.