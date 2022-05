Sonia FLORIN - QUENEHEN

Responsable de la société après avoir été chargée de clientèle auprès des professionnels et des particuliers, j’ai développé un certain nombre de compétences dans l’organisation et la logistique des événements, dans la partie commerciale et dans le management des équipes. Mes expériences m’ont permis de travailler en toute autonomie, d’être force de propositions et ont développé mon intérêt pour le recollement, l’analyse et la transmission d’informations. Mon objectif dans l'ensemble de mon parcours professionnel est et restera la satisfaction client.



Mes compétences :

Commerciale

Communicante

Evénementiel

Force de proposition

Organisée