Julie GALLAIS

Je suis diplômée du Master en alternance Industrie des langues et traduction spécialisée (ILTS) de l'université paris 7 Diderot et du Master en Communication interculturelle et traduction (CIT) de l'ISIT dans le cadre d'un double diplôme.

J'ai effectué mon apprentissage au sein de la société HR Access Solutions, l'un des leaders européens dans la gestion RH et le traitement de la paie, en tant que rédactrice technique. J'ai ainsi pu acquérir une bonne expérience de l'entreprise et du travail en équipe, améliorer mes compétences techniques, notamment au niveau des outils de rédaction et de traduction, et m'initier au suivi de projet à court et moyen terme.



Je suis aujourd'hui à mon compte, contactez-moi pour vos missions de rédaction, longues ou courtes ! Mes domaines de prédilection sont ceux du web et de l'industrie logicielle.



Mes compétences :

Translation

Rédaction technique

Technical writing

Localisation

Single sourcing

Author it

Gestion de contenu

HTML

Traduction

Amélioration de process