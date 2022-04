Julie GAMBAUDO

Je suis une Gourmande!

Une Gourmande de la vie et de ses challenges. L'important est de voir jusqu'où je peux aller, ce que je peux apprendre et ce que je peux donner.



L'univers de la gastronomie et de l'hôtellerie/restauration haut de gamme est une source d'inspiration, un domaine de mémoire et d'innovation et un vivier de passionnés qui travaillent pour satisfaire et faire rêver leurs clients! En bref : un milieu professionnel dans lequel je souhaite évoluer. Cependant je reste ouverte aux autres secteurs.



Solide d'une formation suivie à l'Ecole de Commerce de Montpellier et de Syddansk Université au Danemark, j'ai acquis les savoirs théoriques fondamentaux et fini major de promo de la spécialité marketing en 2012.



Mes multiples expériences professionnelles m'ont permis d'appréhender plusieurs types de structures :(Groupe, Entreprise PME, Association, Agence) et différents univers : événementiel (Agence de spectacle), luxe retail (Marque Lancel), culture & gastronomie (Alain Ducasse Entreprise - Alain Ducasse Edition), culture & gastronomie sucrée (Hugo & Victor Paris).

Le petit + : Avoir travailler en opérationnel terrain et en office. Cela me permet d'avoir une meilleure appréhension des contraintes et attentes liées aux deux côtés d'une organisation.



Mes atouts :

Assidue ( Travailleuse, Travailleuse, Travailleuse...)

Curieuse ( dans le bon sens ! )

Adaptable ( aux différents environnements, personnes et situations)



Mes défauts :

Sensible (attention cela ne veut pas dire naïve et manipulable),

Prudent (je veux être sur avant d'agir)

Gourmande (résister à la tentation s'avère difficile!)



Mes compétences :

Communication

Communication évènementielle

Culture

Evénementiel

Gastronomie

Hôtellerie

Management

Management de projet

Marketing

Relation Client

Tourisme

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Formation