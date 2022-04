Julie GANTIEZ

Après une licence en Sciences de la Vie et un Master en Biologie végétale, j'ai souhaité explorer le domaine des micro-algues qui pour moi est un champ de réflexion et de recherche gigantesque.

Mon parcours m'a permis de savoir travailler de façon autonome. De plus, je suis curieuse, je m'adapte facilement à toutes situations et possède un bon relationnel.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Phycologie

Biotechnologies végétales

Microbiologie

Microsoft Word

Biologie végétale

Culture cellulaire

R&D