Julie GARAY

Disponible en janvier 2017, je souhaite intégrer une entreprise innovante et sans cesse à la recherche de l'excellence.



Suite à mes diverses expériences professionnelles au sein d'entreprises telles que Nestlé, Rolex SA, LU France (Kraft Food), Bosch Rexroth ou encore la Lloyd's Quality Assurance, j'ai pu acquérir diverses compétences dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et également dans les domaines de la qualité et de l'environnement; outre ces compétences, ces expériences m'ont permis d'avoir à la fois une approche du terrain en milieu industriel et une approche process.



Autonome, polyvalente et curieuse, j'ai également fait le choix de partir 11 mois en Australie afin de développer de nouvelles compétences linguistiques et de faire de cette aventure un challenge personnel !



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

mon expérience

Quality Assurance

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

ISO 900X Standard

Environnement