Julie GARRAU

Notaire associée , j'exerce au sein d'une société civile professionnelle composée de trois associés et qui emploie une quinzaine de collaborateurs.

L'Office intervient aussi bien dans les domaines traditionnels du notariat (droit immobilier et droit de la famille) que dans des domaines plus spécialisés (urbanisme et construction, droit viticole, droit des affaires).

Les compétences linguistiques des associés nous permettent d'échanger avec nos clients et partenaires en Anglais, en Espagnol et en Italien.

Membre des réseaux professionnels NCE (Notaire Conseil d'Entrepreneurs) et de Jurisvin.



Mes compétences :

Anglais

Anticipation

Baux

Baux Commerciaux

Chef d'entreprise

Chine

COMMERCE

Droit

Lotissement

Promotion

Promotion immobilière

Vente