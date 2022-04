Julie GASSER

Maitrise des Droits de l'Homme



Gestion de projets :

-Très bonnes capacités organisationnelles

-Maitrise du cycle du projet

-Création et mise en place de plans d’actions

-Recherche de financement (bailleurs de fond internationaux et nationaux, demande de subventions régionales pour mes engagements associatifs)



Communication :

- capacités de rédaction et de synthèse

- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point et les outils internet)

- maîtrise des langues étrangères (Anglais : courant / Espagnol : Intermédiaire)



Animation et gestion d’équipe :

-recrutement et formation d’animateurs

- encadrement et animation de groupes de mineurs

- bonnes capacités relationnelles (esprit d’équipe, capacités d’écoute)



Fort engagement associatif

-Animatrice puis directrice de camp chez les Scouts et Guides de France depuis 2004

-Bénévole pour le festival International du Film des Droits de l'Homme de Strasbourg depuis 2009 (en charge des projections décentralisées, recherche d'intervenants)



Adaptation aux environnements multiculturels, ouverture d’esprit



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Gestion d'équipe