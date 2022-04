Julie GASSER

Ell'a Services - ex Franchisé de Madame & Services



Gérante de l'agence de Paris · 2012 à aujourd’hui · Paris



Ste Ell' a Services est agréé par l’Etat en qualité de prestataire de services à la personne, nous proposons une gamme complète de services de proximité dans des domaines variés : ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, bricolage, assistance informatique, gardiennage et chef à domicile.



Toutes nos prestations sont assurées par un personnel rigoureusement sélectionné, formé et spécialisé.



Nous nous chargeons des Formalités administratives, des congés payés, des fiches de paie, des assurances vous permettant de profiter de nos services en toute tranquillité.



Toutes nos prestations vous donnent droit à une réduction fiscale de 50%, vous bénéficiez également d’une TVA à 10%.



Mon plaisir est de vous servir :)



A bientôt.



Mes compétences :

Relation client