Guillaume GOMEZ

Ingénieur en gestion des risques naturels, j'ai découvert le multi level marketing avec un fournisseur exclusif.

Mon rôle est de recruter, de former et d'emmener des partenaires du statuts de VDI à la SARL.



Notre groupe forme à ce nouveau métier.

Le gouvernement qui a compris l'ampleur de ce nouveau métier nous donne tout son appui et à signer un accord entre pôle emploi et la FVD afin de nous aider à recruter.



Mes compétences :

Business

Entrepreneur

Formation

Management

Marketing

Marketing réseau

MLM

Multi Level Marketing

Network

Recrutement

Stratégie