Julie GASTON

Suite à l’obtention de mon diplôme d’ingénieur , j'effectue mon Doctorat avec une bourse CIFRE, ce qui me permet de découvrir à la fois le monde académique mais aussi et surtout le fonctionnement de l'industrie.

Je suis aujourd’hui chargée de projet chez Xentech, compagnie dans laquelle j'effectue ma thèse. Au cours de mes 4 années de doctorat, j'ai eu l'opportunité d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion de projets.

Mes travaux de recherche ont permis d’identifier de nouvelles cibles potentielles thérapeutiques pour le traitement du cancer du sein. J’ai mis au point une méthode de screening in vitro à base de siRNAs en prenant en compte les contraintes de manipulation de cultures primaires. Après analyse des résultats, j’ai su mettre en place des solutions face aux problèmes rencontrés. J’ai aussi eu l’occasion d’encadrer et de former aux techniques de laboratoire (culture cellulaire, western blot, qPCR, etc…) des stagiaires ainsi que des nouveaux arrivants dans la société.

Mon travail a abouti à la présentation de plusieurs posters présentés lors de congrès nationaux mais aussi internationaux (AACR). Une partie de mon travail a été publiée. L’autre partie étant en cours de discussion pour l’écriture d’un brevet. Une cible ayant été identifiée, je travaille aujourd’hui à sa validation in vivo grâce aux PDXs développés par Xentech.

Après 8 mois passés aux Etats-Unis en stage de fin d’étude à New England Biolabs, et mes 4 années de doctorat, je cherche aujourd’hui à continuer à développer mon expérience professionnelle pour approfondir mes compétences techniques, managériales et de gestion de projets.



Mes compétences :

Management

Biologie moléculaire

Biotechnology

Cancérologie

Culture cellulaire

Biochimie

Gestion de projet