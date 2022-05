Quentin FITÈRE

Actuellement consultant chez Devoteam Management Consulting, je dispose d’une compréhension des enjeux IT aussi bien techniques que métiers.

Fort d’une expérience de 4 ans dont deux et demi dans le conseil, j’ai progressivement affiné mes compétences et mes ambitions vers l’accompagnement de clients dans leur transformation digitale et la maîtrise de leurs opérations.

J’ai été à plusieurs reprises amené à relayer des informations entre des interlocuteurs aux niveaux et domaines d’expertises très différents et je dispose d’un excellent relationnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de production

Développement web

Relationnel aisé

ITIL Foundation V3

Infogérance

Métrologie

Big Data

Business Processus Management