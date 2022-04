Guillaume GUÉRIS

Linkbynet est une SSII spécialisée en hébergement et infogérance d'infrastructures informatiques (sites Web, plate-formes de travail collaboratif, messageries, intranet, extranet ...) Crée en 2000, la société affiche, depuis sa création, une croissance (CA) à deux chiffres (30% /an) accompagné d'une forte croissance de ses effectifs (453 Q3 2013). Nos Clients, près de 900 aujourd'hui, sont pour l'essentiel des grands comptes (St Gobain, Sodexo, Kering, Michelin, Bertelsman...) Nos équipes gèrent en 24/7 plus de 5000 équipements.



Titulaire d'un Master / DESS Analyse Économique et Gestion des Risques, j ai effectué une partie de mes études en Espagne via Erasmus, un séjour linguistique en Californie, des stages dans différents types d'entreprises, avant de débuter ma carrière professionnelle chez Linkbynet, comme Ingénieur Commercial.



Depuis 2008, j'encadre et pilote une équipe commerciale riche de six Ingénieurs et trois assistantes. J'ai pu bénéficier de différentes formations (Management, négociation Achats, Anglais) et obtenu la certification Itil V3 Fundation.



Depuis 2013, j'ai en charge le développement commercial et conserve le pilotage d'un compte stratégique (Secteur Luxe).



Mes compétences :

Virtualisation

Ecommerce

Vmware

Itil