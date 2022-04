Antoine LE DUFF

AFD Technologies est une société de conseil en ingénierie (Telecom & SI), créee en 1999, comptant 600 collaborateurs et dégageant 42 millions d'euros de CA en 2009.



En poste dans cette société depuis octobre 2005, j'ai occupé différents postes: Ingénieur d'affaires, responsable de département, responsable de division puis responsable de comptes clés.



Actuellement "Key Account Manager", mon travail consiste à apporter des solutions au forfait(80%) et assistance Technique (20%) aux équipementiers Telecom.





Gestion centre de profit

Management commercial

Vente (Chasse-Fidélité)

Appui Avant-vente

Négociations contrats cadres et spécifiques

Recrutement

Suivi et gestion de carrières consultants

Gestion de production (garant de la qualité, optimisation de la productivité)

Suivi prestation (COPIL, CODIR)



Mes compétences :

Key account manager

Manager

SSII

Telecom