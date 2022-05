Marina LOSTAN

Bénéficiant d’une formation fonctionnelle et technique dans le digital et l’innovation, j’ai d’abord créé une start-up de logiciels (chatbots) avant d’effectuer du conseil auprès de grandes entreprises sur Paris.



J'ai ainsi pu acquérir une expertise en relation client digitale et des compétences en gestion de projet, business développement et management d’équipe



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Office Suite

Entreprenariat

Live chat

Chatbot

Management opérationnel