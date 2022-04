Julie GAULTIER

Bretonne d'origine, je suis arrivée dans la Région Lilloise suite à la mutation de mon conjoint.

Aimant les défis, je vois en cette opportunité, l'occasion de pouvoir développer mon réseau professionnel.



Mes différentes expériences m’ont permis de développer un sens aigu de la polyvalence, de me découvrir femme de terrain et d’acquérir de nombreuses compétences notamment sur l’organisation et la gestion de projet.



Au plaisir d'échanger avec vous par mail gaultier.j@gmail.com, au téléphone 07.83.36.06.67 ou autour d'un café.



À très vite,

Julie



Mes compétences :

Pack Office

Adobe Creative Suite

Conseil en communication

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Communication visuelle

Communication événementielle

Réseaux sociaux

Communication corporate

Communication externe

Communication interne

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Contao

Chaîne graphique

Esprit d'équipe

Conception-rédaction

Relations Publiques

Wordpress

Relations Presse

Stratégie de communication