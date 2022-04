Julie GENTHON

Depuis 2012 Directrice Studio et Projets Spéciaux SURFACE TO AIR



Manager d'une équipe de 6 personnes



2009-2012 Directrice de Production SURFACE TO AIR



Production Industrielle, développement des collections et commandes spéciales

Affectation des modèles par fabricants, lancement usines

Pilotage des marges et politique tarifaire

Réalisation des nomenclatures et fiches articles sous Cegid

Achats Tissus, Fournitures

Essayage et mise au point des modèles avec les modélistes

Négociation prix, délais

Appels d'offres et suivi des livraisons aux entrepôts USA et Europe

Supervision du contrôle qualité et quantités

Remise des budgets de production, contrôle de la facturation, gestion des litiges

Déplacements usines/salons, sourcing



2006-2008 Directrice de Production LES PRAIRIES DE PARIS



Lancement, ordonnancement et suivi de production

Achats tissus et fournitures

Négociation prix/ Délais

Contrôle qualité/ Expéditions

Déplacement usines/ salons, sourcing





2006 Assistante de production (Stage) LES PRAIRIES DE PARIS







Mes compétences :

Coordinatrice

Motivée

Organisée

Production

Responsable de production

Rigoureuse

Sérieuse