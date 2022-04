Julie GEORGES

Travailleur social depuis quelques années, j'ai pu m'épanouir sur différents types de postes faisant appel à divers domaines de compétence.

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amenée à travailler en partenariat autour de situations fragilisées pour mettre en place des actions autour du logement, de la santé, du budget ou encore de la formation. De plus, j'ai pu mettre en place des projets collectifs à destination des usagers ou encore des professionnels.

Ces expériences m'ont permis de renforcer mes compétences en matière d'évaluation, d’animation, d’encadrement, ou encore de coordination, et à mettre en pratique mes connaissances des dispositifs sanitaires et sociaux, tout en évoluant sur des postes à responsabilités me permettant de déployer des facultés en matière de management et de ressources humaines, ainsi que de coordination.

J'ai ainsi démontré la polyvalence de mes compétences, mes capacités d'adaptation et de réactivité, ainsi que mon sens des responsabilités.

Adepte du travail en équipe et de l'autonomie, j'aime mettre en place des projets communs, créer des outils pour améliorer la qualité du travail ou encore élargir les réseaux de partenaires.



Mes compétences :

Animation

ANIMATION FORMATION

autonome

dynamique

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Formation

Management

polyvalente

Recrutement

Synthèse