Julie GERMAIN

Organisée, curieuse et motivée, j'aime la collaboration et le travail d'équipe. Je recherche actuellement un poste sur la région bordelaise pour mettre à profit mon énergie et mes compétences. Très observatrice et adaptable, je saurai vite m'intégrer à votre structure afin d'être rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Marketing

Gestion des ressources humaines

Contrat de travail

Management

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Assistanat de direction

Communication

Organisation du travail

Dynamisme

Travail en équipe

Facturation

Autonomie

Adaptabilité

Comptabilité

Achats